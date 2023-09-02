إضراب 111 قاضيًا لبنانيًا عن العمل.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن أسباب إضراب 111 قاضيا عن العمل في لبنان، مؤكدا أن قضاة لبنان لا يفضلون لفظ الإضراب، لكنهم يميلون لاستخدام تعبير "التوقف القسري عن العمل".

وأضاف "سنجاب" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الإضراب الجاري يأتي للمرة الثانية في أقل من عام بسبب الظروف المعيشية، وانخفاض الأجور، وعدم توفير التأمين الصحي والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم".

انخفاض أجور القضاة وقيمة العملة أحد أسباب الإضراب

وتابع: "الانخفاض الكبير في قيمة العملة ساهم في انخفاض الأجور، إذ يعد أجور القضاة الآن عشر ما كانوا يتقاضونه قديما، قبل بداية الأزمة في أواخر عام 2019".

وأوضح أن هذا التوقف القسري مرهون بتحسن الأحوال الاجتماعية، وتحسين أوضاع العمل، إذ إن قصور العدل خالية من الأوراق والطباعة، والمستلزمات الأساسية، ومن هنا جاءت الفكرة للتوقف القسري عن العمل.