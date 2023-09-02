السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بقرية زاوية الكرادسة فى الفيوم

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء
مصرع عامل صعقًا بالكهرباء

لقي عامل مصرعه اليوم، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية زاوية الكرادسة في الفيوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق؛ لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بوصول عامل يدعي طارق محمد شعبان، 22 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى التامين الصحي.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وفحص ملابساتها؛ للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، في مركز شرطة الفيوم إلى تعرض العامل للصعق بالكهرباء، خلال وجوده في مقر عمله بإحدى منازل القرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

مصرع عامل الكهرباء قرية زاوية الكرادسة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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