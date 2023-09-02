السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مبتغبشي عن عيني لحظة".. ماذا قالت والدة الطفلة التي بلعت الحشيش في فرح؟

رضيعة
رضيعة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال سيدة متورطة بالإهمال مع زوجها في التسبب في اختناق رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها العام والنصف التي تناولت قطعة حشيش في فرح بمنطقة المعصرة.

أقوال الأم: «كنت بسلم على جارتي»

وقالت السيدة أمام النيابة: «مبتغبشي عن عيني، أنا أول ما وصلت الفرح مع جوزي اللي كنا معزومين عليه، خد مني البنت وقعد على تربيزة، وأنا روحت أسلم على جارتي، ولما رجعت لقيت البنت بتتخنق ومعرفشي إيه اللي حصلها، فصرخت والكل حاول يسعفها ولكن أنا وأبوها روحنا بيها على المستشفى وهناك عملوا ليها غسيل معدة واتحجزت في غرفة العناية المركزة».

الأب أمام النيابة : «مبشربشي مخدرات»

ونفى الأب تهمة الإهمال الموجهة له، مؤكدًا أنه كان يجلس على الطاولة ووضع ابنته أمامه وبسبب اعتيادها الطعام لوحدها أعطاها قطعة فاكهة تلهو بها وتلعب بها ولم يشاهد أي ممنوعات على الطاولة مؤكدًا أنه عامل بمصنع ولا يتعاطي أي أنواع مخدرة.

وعلى آثر ذلك قررت النيابة عرض المتهم بالإهمال على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات يثبت تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المعصرة

كان ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على ربة منزل وزوجها لاتهامهما بالإهمال ما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف العام قطعة من مخدر «الحشيش».

واستقبلت مستشفى المعصرة طفلة بالغة من العمر عامًا ونصف إثر تناولها قطعة من الحشيش المخدر وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى، لإسعافها.

وسبق أن تلقى مدير أمن القاهرة إخطار يفيد إصابة طفلة باختناق إثر تناولها قطعة من مخدر الحشيش، وتم ضبط الأب والأم لتسببهما في إهمال طفلتها الرضيع.

وباستجوابه أكد أن الطفلة تناولت تلك القطعة من على أحد الطاولات أثناء تواجد أسرتها فى أحد الأفراح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس الأم، وطلب تحريات المباحث، وقررت نيابة حلوان الجزئية، حبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال.

منطقة المعصرة نيابة حلوان الجزئية الإهمال حشيش نجاة طفلة العناية المركزة القاهرة أخبار الحوادث

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