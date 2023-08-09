الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

نيابة
نيابة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال اثنين من الشهود في واقعة تعدي مدمن على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه أموال المخدرات.

وأكد الشهود استمرار تشاجر المتهم مع شقيقته بسبب رغبته في الحصول على أموالها واعتاد سبها أمام الجيران، كما أنه يختفى فترة ثم يعود لمضايقتها هي ووالدها، مستغلا خوفها من الفضائح، حتى تضطر أن تعطيه لكن يوم الواقعة تفاجأوا به يجرها من شعرها ويسحلها لرفضها إعطائه أموال فتدخلوا حتى فر هاربًا.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مخدرات.

بمناقشة الضحية، أوضحت أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن، وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية، وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها ومنعها من دخول مسكنها.

حرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئي المتهم أموال المخدرات الشهود

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة سيدة فى المقطم

6 عروض للتعاقد مع أحمد قندوسي.. ولجنة التخطيط بالأهلي تُطالب اللاعب بحسم موقفه

إخماد حريق فى برج سكنى بالفيوم

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" االسقا مات " .. وعاش " الملك "

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟