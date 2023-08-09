الشهود في اعتداء مدمن على شقيقته بالمعصرة: "سحلها وجرها من شعرها"

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال اثنين من الشهود في واقعة تعدي مدمن على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه أموال المخدرات.

وأكد الشهود استمرار تشاجر المتهم مع شقيقته بسبب رغبته في الحصول على أموالها واعتاد سبها أمام الجيران، كما أنه يختفى فترة ثم يعود لمضايقتها هي ووالدها، مستغلا خوفها من الفضائح، حتى تضطر أن تعطيه لكن يوم الواقعة تفاجأوا به يجرها من شعرها ويسحلها لرفضها إعطائه أموال فتدخلوا حتى فر هاربًا.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مخدرات.



بمناقشة الضحية، أوضحت أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن، وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية، وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها ومنعها من دخول مسكنها.



حرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.