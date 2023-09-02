الثلاثاء.. ورشة فن وتصميم الكتاب بمركز محمود سعيد للمتاحف فى الإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس القطاع، عن إقامة ورشة فن تصميم الكتاب من ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة الورش الفنية بـمركز محمود سعيد للمتاحف بـ6 شارع محمد باشا سعيد في جناكليس.

الفئات المستهدفة من الورشة

وتستهدف الورشة فئتين؛ الأولى من سن 7: 11 سنة، ومن المقرر أن تبدأ الورشة يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 من الساعة 10 صباحًا: 12 ظهرًا، على أن تستمر الورشة لمدة شهر الثلاثاء من كل أسبوع.

ومن الأدوات المطلوبة للورشة: 3 كانسون 30 * 35 سم، ألوان خشب فبركاسيل 12 لون، ألوان فلوماستير 12 لون، وللتسجيل برجاء استيفاء النموذج بالرابط المرفق، وسوف يتم التواصل مع المقبولين عن طريق الواتساب

https://docs.google.com/forms/d/1x6ZbaoBytYFKdDBTTzzlSo6kxsSYQj27pF4SGsemKfc/edit

أما الفئة المستهدفة من سن 12: 18 سنة، وتبدأ الورشة يوم من الأربعاء 6 سبتمبر 2023 من الساعة 1ظهرًا: 3 عصرًا، وتستمر الورشة لمدة شهر الأربعاء من كل أسبوع، وللتسجيل برجاء استيفاء النموذج بالرابط المرفق، وسوف يتم التواصل مع المقبولين عن طريق الواتساب

https://docs.google.com/forms/d/1j75nYIS3j1yVERKkrsWxgjxkX_5IfLQKvEcpoScUa-I/edit

ومن الأدوات المطلوبة: ٣ كانسون 50*35 سم، ألوان جواش، وفٌرش مقاس (2-4-6-8).

نبذة عن مركز محمود سعيد للمتاحف

يضم هذا المركز ثلاثة متاحف، وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث)، ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17/4/2000.