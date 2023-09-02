بينها مناقشة كتاب "إبداعات ملونة" بمكتبة مصر العامة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين العروض السينمائية والأمسيات الفنية الموسيقية والثقافية، يحتشد اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

ففي الخامسة مساء، يقيم بيت المعمار المصرى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن بميدان القلعة، ندوة بعنوان "إعادة تأهيل واستخدام المبانى التاريخية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ومؤسسة التراث والثقافة والفنون.

ويشارك في الندوة كل من: دكتور على طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والآثار، دكتور حسام الدين إسماعيل أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس، دكتور محمد على زينهم رئيس مجلس إدارة الحمعية العربية للحضارة والفنون والإسلامية.

ويتناول اللقاء الحديث حول إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية كأحد أهم أساليب الحفاظ عليها من الناحية الاقتصادية وخاصة فى الدول الناميه التى تعانى من نقص الخدمات الثقافية والاجتماعية، فإعادة استخدام المباني التاريخية يعزز من حيويتها ويمنع تدهور حالتها، كما يناقش الضيوف كيفية إجراء تعديلات وتغييرات تتناسب مع احتياجات الاستخدام الجديدة ومتوافقة مع البيئة والعصر، وتحتفظ في الوقت ذاته بالشكل الخارجي والعناصر المعمارية والفنية للمبنى التاريخي، للحفاظ على قيمته الثقافية، والفنية، والتاريخية، يدير الندوة إسلام الحسيني الباحث بكلية الآثار.

ــ ستموت فى العشرين بنادي السينما الأفريقية

كما تستضيف قاعة سينما الهناجر -بساحة دار الأوبرا المصرية- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعه مساء، أمسية جديدة من أمسيات نادى السينما الإفريقية، وعرض للفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" إخراج أمجد أبو العلا.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره مما يجعل الأبوين يمرون بظروف وأفكار صعبة ويحاولون السيطرة عليه، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلى سن العشرين؟.

في سياق متصل، وضمن عروض نادي سينما الأطفال، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الواحدة والنصف ظهرا، فيلم الأنيميشن المدبلج للأطفال “الجميلة والوحش”.

ــ القراءة السريعة في مكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة مساء، تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بالكوربة، ندوة بعنوان “القراءة السريعة”، والتي تقدمها الكاتبة ريم مبروك حلمي"، وتتناول التعريف بمفهوم القراءة السريعة، أنواعه وأساليبه، وخطوات القراءة السريعة المبنية على تنشيط وتوازن شقى المخ الأيمن والأيسر، وكيفية الوصول إلي الاستيعاب الكامل خلال القراءة السريعة وغير ذلك من الموضوعات.

ــ إبداعات ملونة في مكتبة مصر العامة

وفي الحادية عشرة صباحا، تنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، ندوة بعنوان “أرجوك أسمع ما لا أقوله”، والتي يحاضر فيها استشاري العلاقات الإنسانية دكتور وائل وفاء. والذي يتحدث عن: لماذا أنا أسوأ طفل في العالم؟، هل يمكن أن نغير نظرتنا لما حدث في الماضي؟، هل نستطيع التوقف عن تعليق أخطائنا علي شماعة الأهل؟ وغيرها من الموضوعات والمحاور.

في سياق متصل، تعقد بمكتبة مصر العامة أيضا، في الرابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب “إبداعات ملونة”، للكاتب حمدي البصير، و يناقشة كلا من: دكتور عادل عبد الرحمن، دكتورة علا يوسف، والناقدة دكتورة فينوس فؤاد. كما يقام على هامش الندوة معرض الفنون التشكيلية لمدة ثلاث أيام لمجموعة من الفنانين.

ــ حفل تخريج الدفعة الرابعة بأكاديمية الفنون

وفي الثالثة عصرا، تحتضن قاعة ثروت عكاشة التابعة لأكاديمية الفنون بالهرم، حفل تخريج الدفعة الرابعة بالمدرسة العربية للسينما والتلفزيون. وذلك بحضور وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ودكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرجة دكتورة مني الصبان مدير ومؤسس المدرسة العربية للسينما والتلفزيون.

ــ حفلات مهرجان القلعة

وتتضمن فعاليات اليوم السبت، من الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، عدة فقرات فنية. ففي الثامنة مساء، يستقبل مسرح محكي القلعة حفل موسيقي يحييه الفنان سعيد الأرتيست وفرقته الموسيقية. يليها في التاسعة مساء حفل يحييه فريق كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصفة". وفي العاشرة مساء فقرة الحفل الرئيسية والتي يقدمها الفنان اللبناني وليد توفيق وفرقته.