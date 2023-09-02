الجارديان تنشر أبرز معلومات عن محمد الفايد وتفاصيل مسيرته

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه توفي محمد الفايد، رجل الأعمال المصري المولد الذي كان يملك متجر هارودز، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وقالت الصحيفة: “تأتي وفاته بعد مرور 26 عامًا تقريبًا على اليوم التالي لحادث سيارة في باريس أدى إلى مقتل ابنه الأكبر دودي وديانا، أميرة ويلز، في 31 أغسطس 1997”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الفايد استمتع بتقاعد طويل ومُرضٍ محاطًا بأحبائه، حيث طلبت العائلة احترام خصوصيتها في هذا الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفايد ولد في الإسكندرية وهو ابن مدرس، وجاء توقفه عن العمل بعد أن التقى بزوجته الأولى، سميرة خاشقجي، وقد ساعده شقيقها في تكوين علاقات جديدة في مصر، ثم أطلق شركته الخاصة للشحن، قبل أن يصبح مستشارًا لأحد أغنى الرجال في العالم، سلطان بروناي، في عام 1966.

وعندما وصل إلى المملكة المتحدة في الستينيات، انضم إلى مجلس إدارة مجموعة التعدين لونرو في عام 1975، لكنه غادر بعد تسعة أشهر. وفي عام 1979، اشترى مع شقيقه علي فندق باريس ريتز.

كان الهدف التالي لعائلة فايد هو هارودز، وفي عام 1985، نجح الإخوان في الحصول على عرض استحواذ بقيمة 615 مليون جنيه إسترليني على المتجر في نايتسبريدج.

واحتفظ بملكية المتجر بعد دخول مجموعة فريزر للتداول العام حتى عام 2010، عندما باعه لشركة قطر القابضة.

وفي عام 1997، اشترى نادي فولهام لكرة القدم في غرب لندن مقابل 6.25 مليون جنيه إسترليني، ودعا مايكل جاكسون لمشاهدة مباراة في كرافن كوتيدج.

وفي عام 1999، وافق الفايد على أن يتولى كيفن كيجان، مدير النادي، منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، وباع الفايد النادي لرجل الأعمال الملياردير شاهد خان في عام 2013.

وقال خان مساء أمس الجمعة: "نيابة عن الجميع في نادي فولهام لكرة القدم، أبعث بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء محمد الفايد بعد أنباء وفاته عن عمر يناهز 94 عامًا".