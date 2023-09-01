مها أحمد وحجاج عبدالعظيم يكشفان دورهما في مسلسل "الليلة الكبيرة"

تحدثت الفنانة مها أحمد، عن تجربتها في مسلسل الليلة الكبيرة، وشخصيتها في العمل، موضحة أنها تقدم شخصية مباهج وهي عالمة ولا تشعر بالكبر طوال الوقت.

وقالت أحمد، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن المسلسل مكتوب بطريقة فيها فكر جديد وكل فنان طالع بشكل مختلف في إطار كوميدي، وكل حلقة تتميز عن الأخرى بالكوميديا.

مها أحمد ومسلسل الليلة الكبيرة

وأوضحت، أن شخصيات المسلسل فيها شكل كرتوني وهو ما قصده مخرج العمل، لافتة أن الاستايل الذي ترتديه في العمل لا يتغير طوال الحلقات، متابعة: "العمل يخاطب كل طبقات المجتمع بكل الأعمار وليس الأطفال فقط".

ومن جانبه، قال حجاج عبد العظيم عن مسلسل الليلة الكبيرة، إنه يناقش قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية، لافتاً إلى أن كتابة السيناريو تم بشكل اجتماعي، وبأفكار تصب في بوتقة واحدة.

وتابع عبد العظيم: “الإنتاج وفر كل الإمكانات المتاحة لإنجاح المسلسل، وعوامل الإنتاج من ديكور إضاءة وفنيين وطاقم تمثيل وإخراج تم على أعلى مستوى، مشيدا بدور زملائه الممثلين لإخراج العمل على أكمل وجه”.

واستكمل عبد العظيم: المسلسل هيكون فيه أداء كرتوني من بعض الشخصيات والعمل مناسب أيضا للأطفال، وهناك رسائل انتقادية استعراضية مع لون أكشن يهم أذواق الجمهور، موضحاً أن مط الفكرة في التمثيل عامة يحدث حالة ملل للمشاهد، وكل فكرة تحتاج للتجديد.

