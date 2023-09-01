الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكم على عضو برود بويز الذى حطم نافذة مبنى الكابيتول فى 2021

مبنى الكابيتول
مبنى الكابيتول

حكم على عضو في ميليشيا براود بويز اليمينية المتطرفة، الذي شارك في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي بهدف إبقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض، بالسجن لفترة طويلة يوم الجمعة، بينما انتظر آخر لمعرفة مصيره.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تلقى دومينيك بيزولا، الذي هاجم ضابط شرطة وتم تصويره وهو يستخدم درع الضابط لتحطيم نافذة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي في واشنطن العاصمة، بعد إدانته في مايو بتهمة الاعتداء وعرقلة الإجراءات الرسمية، وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن 20 عامًا.

وكان من المقرر أن يُحكم على إيثان نوردين، الذي وصفه المدعون بأنه زعيم الجماعة المتطرفة، في وقت لاحق لارتكابه جرائم، بما في ذلك التآمر للتحريض على الفتنة، عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

-مبنى الكابيتول 

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وفي عام 2021، حظرت لجنة الكابيتول في ميشيغان حمل الأسلحة العلنية داخل مبنى الكابيتول، ومن المتوقع أن تصوت على الحظر الكامل بحلول اجتماعها في أغسطس. 

وقال كيلي أثناء الحكم على بيزولا: “أنت من حطم تلك النافذة وسمحت للناس بالبدء في التدفق إلى مبنى الكابيتول وتهديد حياة المشرعين لدينا. إنه شيء لم أحلم قط برؤيته في بلدنا”.

وقال بيزولا للمحكمة إنه "رجل متغير ومتواضع"، و"حزنه وندمه... لا يمكن تصوره".

وكانت عقوبته من بين أطول الأحكام التي صدرت بحق المدانين بجرائم مرتبطة بهجوم الكابيتول، الذي أصيب فيه 140 ضابط شرطة.

ونشر بيزولا، من روتشستر، نيويورك، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مليئًا بالألفاظ النابية لنفسه داخل مبنى الكابيتول، وهو يدخن سيجارًا.

وطلب ممثلو الادعاء الحكم بالسجن لمدة 27 عاما على نوردين، من أوبورن، واشنطن.

وحكم القاضي كيلي على جوزيف بيجز، المنظم السابق لمنظمة براود بويز، وهو نقيب سابق بالجيش الأمريكي، بالسجن 17 عامًا، وأصدر حكما بالسجن 15 عامًا على زاكاري ريهل، وهو زعيم آخر.

ومن المقرر أن يتم الحكم على عضوين آخرين في الجماعة، بما في ذلك زعيمها السابق إنريكي تاريو، الأسبوع المقبل، حيث يطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة 33 عامًا.

تم توجيه اتهامات إلى أكثر من 1100 شخص بارتكاب جرائم فيدرالية لتورطهم في أعمال الشغب، وتمت إدانة وحكم على أكثر من 600 شخص، كما انه أشد عقوبة سجن حتى الآن على أحد مثيري الشغب في 6 يناير، 18 عاماً، كانت على مؤسس منظمة "Oath Keepers" اليمينية المتطرفة، ستيوارت رودس، في مايو، أيضاً بتهمة التآمر للتحريض على الفتنة.

براود بويز اليمينية المتطرفة مبنى الكابيتول الأمريكي البيت الأبيض هاجم ضابط شرطة ترامب

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