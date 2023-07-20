ترامب يعلن إضافة محام جديد على خلفية تورطه بأحداث الكابيتول

أعلنت حملة ترامب، اليوم الخميس، إضافة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحامي جون لاورو إلى الفريق القانوني الذي يمثله في الأمور المتعلقة بتحقيق المحامي الخاص جاك سميث، في تصرفات ترامب بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتأتي إضافة لاورو بعد إعلان ترامب، استدعاءه من قبل مكتب سميث، على خلفية تورطه جنائياً في أحداث الكابيتول، ومنعه النقل السلمي للسلطة بعد انتخابات 2020، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

وأشار مكتب سميث إلى ثلاثة اتهامات رئيسية في مذكرة إدانة ترامب، يتعلق اثنان من الاتهامات بالتآمر لارتكاب جريمة أو الاحتيال على الولايات المتحدة، والحرمان من الحقوق بموجب القانون. والثالث يشمل التهم المحتملة التي تتراوح بين عرقلة إجراء رسمي للعبث بشاهد أو ضحية أو مخبر، بحسب ما نقلته شبكة cbs عن مصدر في حملة ترامب.

واختار ترامب "جون لارور" على اعتباره محاميا مشهورا وقريبا من دوائر الإعلام في الولايات المتحدة، كما لديه خبرة واسعة في قضايا مماثلة، ومن المقرر أن يخرج لارور متحدثاً عن ترامب في وقت قريب، بحسب ما نقل التقرير المذكور.

ويواجه ترامب بالفعل تهما جنائية من بينها تحقيق سميث حول تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع المستندات السرية الخاصة بالبيت الأبيض، كما يواجه أكثر من ثلاثين تهمة حكومية في نيويورك، حيث وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات بالتحقيق في دفع "أموال سياسية" لنجم الأفلام الكبار ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ودافع ترامب عن نفسه، مؤكداً بأنه غير مذنب في جميع الإدانات، معتبراً أن التحقيقات لها دوافع سياسية بينما يسعى لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.