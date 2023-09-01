الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

توافد منذ قليل، نجوم الفن على دار الأوبرا المصرية، لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 19 عرضا يمثلون دولًا عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

نجمات الفن بإطلالات ناعمة

حرص عدد من النجوم على التواجد، والذين حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة ومثيرة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدت صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

وفي بداية الحفل حضر الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين بالعراق، والفنان السعودي ابراهيم العسيري، الصحفي العراقي ماجد لفته، والصحفي الكويتي مفرح الشمري، وعبدالله الشيحي مدير مسرح عجمان.

ومن أبرز الحضور: الكاتب اسماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية للمسرح، والكاتب غنام غنام رئيس المركز الاعلامي للهيئة العربية للمسرح، ‏سلطان البازعي، رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، عبد الإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح، السفير على المهدي.

وحضر من النجوم المصريين، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، النجمة نانسي صلاح، الفنان هاني الطمبوري، الفنان ياسر عزت، الفنان عادل حسان، الفنان محسن منصور، المخرج إسلام إمام، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، المخرج محمد مرسي، المخرج جمال ياقوت، الفنان سامح الصريطي، الفنان جمدي الوزير، المخرج مازن الغرباوي، الفنان فكري صادق.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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