المسرح في العلمين.. كواليس أبرز فعاليات وحفلات فرق الفنون الشعبية

شاركت الهيئة العامة لقصورالثقافة بعددٍ من العروض الفنية والشعبية، ضمن فعاليات وحفلات مهرجان العلمين، والذي يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وجاءت عروضها الفنية لزوار المدينة والمهرجان على طول الممشى السياحي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان.

وشملت المشاركات عدد من فرق الفنون الشعبية منها "العريش، أسوان، الشرقية، الأنفوشي، سوهاج، الحرية، بورسعيد، المنيا، مطروح، الأقصر، كفر الشيخ" للفنون الشعبية، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة التراثية.

وقدمت فرقة "العريش للفنون الشعبية" في أول أيام مهرجان العلمين، عددًا من اللوحات الغنائية والاستعراضية، والتي قدمت فيها التراث السيناوي مثل المهباش، والدحية والفرح والعرايشي والفرح البدوي بقيادة الفنان سامح الكاشف.

كما قدمت فرقة الحرية "الإسكندرية" للفنون الشعبية فقراتها "بنات بحري، السيالة"، وغيرها من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور السكندري، وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات منها "الدبكة السيناوي وقيمو الأفراح"، بينما قدمت فرقة التنورة التراثية مجموعة من الاستعراضات الفنية بالتنورة، واختتم الكرنفال بعروض السيرك القومي.

وجاءت مشاركة فرقة "التنورة التراثية" التى تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهى "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة"، كما يقوم بالغناء منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة على راقص التنورة (اللفيف)، والراقصين (الحناتية)، الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر

وقدمت فرقة "الحرية للفنون الشعبية" بقيادة الفنان نصرالدين محمد، مجموعة من الرقصات الاستعراضية والتابوهات المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها "الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولو إسكندراني، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر، حلاوة شمسنا".

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.