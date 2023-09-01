إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم.

إخطار بحدود حادث انقلاب تورسيكل

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم النوبارية يفيد وقوع حادث انقلاب تورسيكل مع نفسه بطريق " الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي أمام قرية الوفاء والامل الكيلو٧٥ بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

الانتقام لمكان الواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمود. ف. ك "٢٥ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مصطفى. م. ط "، ٣٥ سنة، مصاب بكدمات متعددة بالجسم،" خميس. ع. ع"، ٣٢سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، "مصطفى. ال.ع"، ٢٨ سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع اليمنى، "الشحات. ا. ع "، ٢٢سنة، كدمات متعددة بالجسم، الجميع مقيمون بناحية النوبارية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.