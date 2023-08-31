إزالة 21 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين فى جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعة



أسفرت تلك الحملات عن إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 21 حالة تعدٍ على مساحة 1980 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة: 4 حالات تعدٍ بمساحة 670 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بنطاق قرى طيبة والمسين بالدلنجات، 9 حالات تعدٍ بمساحة 745 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض بقرية الحاجر بكفرالدوار، 3 حالات تعدٍ بمساحة 435 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الأسمنتية بنطاق قرى بغداد والنجاح بمركز بدر، وحالة تعدٍ بمساحة 100 م2 عبارة عن شدة خشبية بقرية محلة الأمير برشيد، و4 حالات تعدٍ على حرم الصرف بمساحه 30 م2 بإدكو.

لجان لمتابعة البناء المخالف

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.