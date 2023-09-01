داخلية تشاد: قادرون على دحر أى فرصة لتواجد الإرهاب على الحدود مع النيجر

قال حسين إبراهيم أصيل، نائب وزير داخلية تشاد، إن الأزمة في النيجر ذات أولوية بالنسبة إلينا نظراً لقربنا الجغرافي، مؤكداً أن هذه الأزمة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بلدنا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: لدينا حدود واسعة من النيجر والسودان، ونواجه العديد من التحديات المشتركة، ونعمل على تكثيف تواجدنا الأمني والعسكري، وقادرون على حماية حدودنا.

وأكد نائب وزير داخلية التشاد: النيجر تشهد تواجدًا كبيراً للإرهابيين قبل الأزمة وفوضى أمنية وسياسية، مؤكداً أن بلده قادر على دحر أي فرصة لتواجد الإرهاب على الحدود مع النيجر، قائلًا: فضلًا عن أننا نعمل على تأمين كافة حدودنا مع دول الأزمات.

وكان قد أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على السلطة الانتقالية في النيجر.

جدير بالذكر أن النيجر تمر بوقت صعب للغاية، حيث حدث انقلاب عسكري في النيجر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في البلد بصورة غير مسبوقة، كما أن الانفلات الأمني عقبه التدخل الخارجي في شئون النيجر.