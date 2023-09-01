بدران: حملة "100 يوم صحة" إضافة لنجاحات الدولة في قطاع الصحة

تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن إنجازاتحملة 100 يوم صحة"، مؤكدًا أنها حملة مبتكرة وجديدة حضارية غير مسبوقة، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملة توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، وهي أسباب أساسية للعجز والوفاة، قائلا: "الحملة تضاف لنجاحات الدولة المصرية في قطاع الصحة".

بدران: علينا تعزيز الوعي بـ"حملة 100 يوم صحة"

وأوضح أن المبادرة فسرّت نجاح الدولة المصرية في حماية المصريين من الأوبئة والأمراض، فقهر الكورونا لم يكن صدفة ـ إذ أن الدولة اهتمت بنشر مفهوم الاهتمام بالصحة من خلال حملة "100 يوم صحة"، في وتهدف لتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة.

وشدد بدران، على تعزيز الوعي بالمبادرة من خلال الكشف ونقل المعلومات الصحية التي تعرفوا عليها لمجتمعهم، منوها بأن القوافل الطبية للمبادرة منتشرة في كل الأماكن، ولابد من التفاعل مع المبادرة بالمشاركة.