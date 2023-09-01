أمين الاتحاد العربى للشباب والبيئة: إطلاق منصة دولية للعمل المناخى

أعلن الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، عن إطلاق المنصة الدولية للعمل المناخي، وهي منصة تقنية تفاعلية متخصصة تجمع المهتمين في مجال البيئة والطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ، بهدف التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق أقصى ما يمكن للحفاظ على أمن وسلامة المناخ في شتى أنحاء العالم.

وحول المشاركة في مؤتمر المناخ COP 28، المزمع عقده في الإمارات نوفمبر المقبل، أكد الدكتور ممدوح رشوان أن الاتحاد يسعى إلى المشاركة في المؤتمر واستعراض تجارب الشباب العربي التي تمت لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بمحور النقل الأخضر، إحدى الوسائل الهامة لمواجهة التغيرات المناخية، حيث بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في مجال التحول الكهربائي والسيارات الكهربائية التي بدأت في الانتشار، وتسهم في خلق فرص عمل للشباب في هذا المجال.

وقال الدكتور ممدوح رشوان إن الهدف الرئيسي للمنصة هو توفير بيئة مساعدة للمؤسسات والأفراد العاملين المهتمين بالحفاظ على المناخ، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات الخاطئة المضرة بالمناخ، وعرض الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات المعتمدة الخاصة بالمناخ، وتدريب وتوعية العاملين المهتمين بقضايا المناخ وإطلاق مبادرات متنوعة في إطار تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف والتشبيك وبناء العلاقات المفيدة بين الأفراد والجهات العاملة في مختلف قضايا المناخ.

وأضاف رشوان أن الاتحاد سينظم خلال الأيام القليلة القادمة الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر، حيث سيجمع خبراء ومفكرين في مجال النقل الأخضر مع شباب رواد الأعمال ورواد التغيير الاجتماعي لمناقشة سبل استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والنقل الأخضر في العالم العربي وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2023 عام الشباب العربي، وإيماناً بتفعيل دورهم في قضية تغير المناخ.

وتهدف فكرة الملتقى إلى تعزيز الوعي حول أهمية النقل الأخضر، اعتماداً على الطاقات المتجددة كوسيلة للحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكارات في مجال النقل الأخضر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة ومبادرات مستدامة تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في صناعة النقل والطاقة. وأشار رشوان إلى أن الملتقى يعد فرصة فريدة للتعلم وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والنقل الأخضر ورقمنة النقل، حيث سيتم تسليط الضوء على الابتكار والاستدامة وتطوير الحلول الذكية، بالإضافة إلى أثر استخدامه في المدن الذكية حديثة الإنشاء لتحسين نظام النقل في المنطقة العربية.

رفع وعى الشباب المصرى والعربى بالقضايا البيئية

وأكد رشوان إيمان الاتحاد العربي للشباب والبيئة بقدرة الشباب على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال أفكارهم المبتكرة واهتمامهم بالبيئة، التي تضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، فالدور الأساسي للاتحاد هو رفع وعي الشباب المصري والعربي بالقضايا البيئية المعاصرة.

وأشار رشوان في هذا الصدد إلى تجربة جديدة سيتناولها الاتحاد في برامجه الفترة القادمة، وهي قضية الأزياء المستدامة، وهو برنامج جديد أطلقته الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن صناعة الأزياء المستدامة تعد صناعة واعدة وطموحة، تستهدف حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية من خلال اعتماد نظام تصنيع صديق للبيئة، ويقلص الاعتماد على الأجهزة والمواد الضارة بالمناخ والسلامة البيئية.

كما أشار الدكتور ممدوح رشوان إلى أنه من ضمن البرامج الجديدة التي سينفذها الاتحاد قريبًا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، التي تحرص دائمًا على دعم الاتحاد، برنامج في الغردقة عن البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق وفرص الاستثمار في هذا الاقتصاد، موضحًا أن هذا النوع الجديد من الاقتصاد يركز على الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.

ونوّه الدكتور ممدوح رشوان بأنه في إطار اهتمام مصر بالتصدي لقضية المخلفات البلاستيكية، حيث أصبحنا نستهلك أكثر من ١٢ مليار كيس بلاستيك سنويًا، الأمر الذي يمثل عبئًا على البيئة، سيتم التعاون مع كلية التربية الرياضية بالهرم لتنفيذ برنامج متكامل مع بداية العام الدراسي لمنع استخدام الأكياس البلاستيك في الكلية كنموذج لكلية خضراء.

وأكد أمين عام الاتحاد أنه سيتم خلال أيام عقد اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحديد أهداف ومحاور برامج اللقاء السنوي الذي يعقده الاتحاد في ديسمبر المقبل بالأقصر وأسوان.

وأوضح رشوان أن المقر الجديد للاتحاد، الذي افتتحه مؤخرًا وزير الشباب والرياضة بحي الأميرية، يضم العديد من القاعات المجهزة لإقامة ورش العمل للشباب وتدريبهم، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على أكثر من ١٠ آلاف كتاب عن قضايا البيئة المختلفة، مشيرًا إلى التعاون الذي يتم مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر لإقامة ورش عمل بقاعات التدريب المختلفة بالاتحاد.

يذكر أن الاتحاد العربي للشباب والبيئة هو منظمة عربية تطوعية ضمن الاتحادات الشبابية العربية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، وهدفه تمثيل الشباب العربي وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم عبر التعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات الشباب والاتحادات والروابط والمنظمات المعنية.