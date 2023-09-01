تفاصيل معرض رأس المال للشركات الناشئة المصاحب لاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بفضل تاريخها وثقافتها الرائعة كانت مصر دائمًا نقطة جذب للمسافرين العالمي باعتبارها أول دولة أفريقية تنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ولعبت مصر دورًا مهمًا في تشكيل حوكمة البنك ونتيجة لدورها السياسي والاقتصادي تم اختيارها لتكون موطن انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لعام 2023 في شرم الشيخ، مصر، في 25 سبتمبر 2023

وعلى هامش هذه الاجتماعات يقام معرض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية، حيث يعد معرض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء أو المعتمدة على التكنولوجيا أحد الأحداث الجانبية للاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لعام 2023 في شرم الشيخ، مصر، في 25 سبتمبر 2023.

وسيوفر لرواد الأعمال فرصة للحصول على تعليقات حول خطة أعمالهم الناشئة من كبار المتخصصين في الاستثمار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وغيرهم من قادة الصناعة.

من يمكنه المشاركة؟

يمكن لرجال الأعمال الذين يقومون بتطوير أعمال تركز على ابتكارات المرحلة المبكرة (ما قبل السلسلة A أو السلسلة A/B) في البنية التحتية الخضراء و/أو المدعومة بالتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها في أحد أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التسجيل في الدورة.

كيف سيتم إجراء العرض؟

سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وستتم دعوة أفضل ثلاث شركات تم اختيارها لتقديم مقترحاتها شخصيًا إلى لجنة من الحكام خلال معرض Venture Capital Showcase في شرم الشيخ

سيغطي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تكاليف عضو واحد من الفريق لتقديم الاقتراح شخصيًا خلال معرض رأس المال الاستثماري في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ.

وستكون المقترحات العشرة الأوائل من بين الشركات الأولى التي سيتم إدراجها في منصة Infratech الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وهذا سيمنح رواد الأعمال فرصة لعرض أفكار أعمالهم أمام جمهور عالمي.

كيف أشارك؟

يجب على المتقدمين تقديم خطة عمل تتضمن ابتكارات في البنية التحتية الخضراء و/أو المدعومة بالتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها في أحد أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يجب أن يكون الاقتراح باللغة الإنجليزية ويجب أن يكون أقل من 15 صفحة بتنسيق PowerPoint (محفوظًا بتنسيق PDF). يجب تسمية ملف PDF بالتنسيق "الاسم" (على سبيل المثال، "اقتراح الأعمال XZY").

يجب أن يتضمن الاقتراح ما يلي:

القضية أو التحدي الذي تتم معالجته، والذي يتضمن بنية تحتية خضراء و/أو مدعومة بالتكنولوجيا أو القطاعات المرتبطة بها

وصف لكيفية معالجة الابتكار للمشكلة أو التحدي

الأثر الاجتماعي للابتكار

كيف ستدعم الشركة أو تطور البنية التحتية الخضراء و/أو المدعومة بالتكنولوجيا

السجل الحافل للفريق

ورقة مصطلح بسيطة

يجب أن يشير الاقتراح أيضًا في بريدهم الإلكتروني إلى ما إذا كان المتقدمون على استعداد لتقديم اقتراحهم شخصيًا إلى جمهور واسع خلال جلسة عرض رأس المال الاستثماري في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

اين اختيار المعايير؟

ستتم مراجعة جميع المقترحات وفقًا للمعايير التالية:

للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية – البنية التحتية الخضراء، والاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا، وتعبئة رأس المال الخاص.

التوافق مع الاستراتيجيات القطاعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: الطاقة والنقل والمياة والبنية التحتية الحضرية والرقمية والقطاعات الانتاجية الأخرى .وفوائد اقتصادية يمكن إثباتها للمجتمع المحلي والمنطقة، ويفضل أن يكون ذلك للبنية التحتية أيضًا.

حالة تجارية سليمة للمستثمرين متوافقة مع الاطار البيئي والاجتماعي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومعايير البلد الذي سيتم تطوير المشروع المقترح فيه.

من هم القضاة؟

دونج إيك لي، المدير العام للإدارة المصرفية (المنطقة 1)، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

كي فانغ، المدير العام لإدارة مراقبة التنفيذ، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

فرانك بيليتز، مدير الإستراتيجية، إدارة الإستراتيجية والسياسة والميزانية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

جيا يونج هوه، مسؤول الاستثمار الرئيسي، الأسهم الخاصة، الإدارة المصرفية (المنطقة 1) بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

جيفري باين، الشريك الإداري لشركة Golden Gate Ventures

ساتيش أندرا، الشريك الإداري، شركة Endiya Partners

التواريخ ذات الصلة:

25 سبتمبر 2023 - عروض تقديمية خلال معرض AIIB لرأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في البنية التحتية الخضراء و/أو المدعومة بالتكنولوجيا خلال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023 في شرم الشيخ، مصر