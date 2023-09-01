مركز التميز العلمى والتكنولوجى بالإنتاج الحربى يكرّم العاملين المتميزين

عقد الدكتور مهندس إيهاب أبوبكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي لقاءً مع العاملين بالمركز، والذي يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بسير العمل بالمركز وإشراكهم في عملية صنع القرار؛ حيث قام السيد رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي خلال اللقاء باستعراض الموقف الحالي للبحوث الجاري تنفيذها بواسطة المركز، وكذا المشروعات التي يشارك في تنفيذها بالتعاون والتكامل مع الشركات الشقيقة، واستمع إلى مطالب العاملين، مؤكدًا أن قنوات الاتصالات مفتوحة بشكل دائم بين العاملين والقيادات بما يحقق صالح العمل، كما أكد حرص المركز على دراسة مطالب ومقترحات العاملين والرد عليها ودعم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم بما يحقق لهم المزيد من الرضا والأمان الوظيفي.

الاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أنه تم كذلك خلال اللقاء تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات المركز، حيث تم منحهم شهادات تكريم في جو ساده الترابط والألفة وذلك بهدف رفع روحهم المعنوية وتشجيعًا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من العطاء لتحقيق أهداف المركز، مؤكدًا على إيمانه بأهمية العنصر البشري وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثانٍ قادر على تحمل المسئولية وتولي القيادة.

وأكد "السحيلي" أن تحقيق أولويات العمل بالمركز في المرحلة المقبلة لن يتم إلا من خلال استثمار طاقات وخبرات العاملين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تم وضعها، حيث يسعى المركز إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال فريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة في مختلف المجالات الصناعية والبحثية من خلال وضع خطط وبرامج لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

وشجّع رئيس مجلس إدارة المركز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على مكانة المركز كأحد أهم المراكز البحثية بمصر في مجال البحوث التطبيقية الصناعية، وبيت خبرة وطني استشاري له الريادة محليًا وإقليميًا وعالميًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربي ومختلف القطاعات المدنية بالدولة.