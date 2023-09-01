"إكسترا نيوز" تنقل على الهواء آخر مستجدات إعصار ساولا في هونج كونج

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا من هونج كونج، التي تم إلغاء مئات الرحلات الجوية فيها مع اقتراب الإعصار ساولا.

المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية يحذر من إعصار ساولا

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر أول أمس الأربعاء، مجددا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ساولا"، حيث من المتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة للمناطق الساحلية بشرقى البلاد وجنوبيها.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن بيان المركز، قوله "إن الإعصار ساولا يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك للمياه الشمالية الشرقية لبحر الصين الجنوبي مساء الأربعاء أو في وقت مبكر من صباح أمس الخميس".

وأضافت أن المركز تنبأ بأن يهبط الإعصار في مكان ما على الساحل في المنطقة الممتدة من جنوبي فوجيان إلى شرقي قوانجدونج خلال نهار اليوم الجمعة، كما ستضرب رياح قوية قناة باشي ومضيق تايوان وساحل فوجيان من الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء إلى الساعة 8 صباح غد الخميس بسبب الإعصار.

وحث المركز السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات لحالات الطوارئ المحتملة الناجمة عن الإعصار والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال وقوع سيول جبلية وكوارث جيولوجية.