الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

اسعاف
اسعاف

أصيب صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق فى الكيلو 175 بطريق محور الضبعة وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة 

 

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم " بسمه صبري محمد النجار 32 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، وحيد صبري محمد النجار 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جنا محمود سعيد 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، معاذ وحيد صبري 7 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ايمان سعيد عبدالنبي 49 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، سماح سعيد عبدالنبي 40 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

إجراء الفحوصات الطبية للمصابين

 

وأجرى الطاقم الطبي فى مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وكان مستشفى مطروح العام قد استقبل، أمس، جثتين و5 أشخاص من أسرة واحدة، أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 15 شرق مطروح حيث تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى، جثتين و 5 اشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي. 

وقام الطاقم الطبى بإجراء الفحوصات الطبية للمصابين والتحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة .

طريق محور الضبعة مستشفى العلمين النموذجي اصابة 6 اشخاص حادث انقلاب سيارة اسماء المصابين

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