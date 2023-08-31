الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخصان مصرعيهما وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة شرق مطروح، اليوم الخميس، وجرى نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى مطروح العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في مطروح، بلاغًا يُفيد بوقوع حادث سير على أحد الطرق شرق المحافظة، وانتقل على الفور رجال الأمن، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. 

 أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

وتبين فور الوصول إلى موقع الحادث، أن المصابين 5 أشخاص وهم: زينهم عبدالمعز الراوي 53 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أسماء حسين محمد محمد 23 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى زينهم عبدالمعز 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد زينهم عبدالمعز  14 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن زينهم عبدالمعز 18 سنة مصاب بجرح فى الحاجب الأيسر وجميعهم من القاهرة.

 أسماء الوفيات

واستقبل مستشفى مطروح العام، في نفس الحادث أيضًا: يونس مصطفى زينهم عام واحد، هدى محروس مصطفى  49 سنة، جثتين، من القاهرة.

وأجرى الطاقم الطبي بمستشفى مطروح، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، والتحفظ على الجثمانين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تسمم 28 شخصًا، الأربعاء الماضي، إثر تناولهم أغذية فاسدة،  وتم علي الفور نقلهم إلى مستشفي الضبعة المركزي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وتحرر محضر بالواقعة.

كما أصيب الأربعاء، 5 أشخاص من دولة ليبيا، جراء انقلاب سيارة فى الكيلو 70 بطريق مطروح السلوم وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "عبدالرحيم فرج عبدالرحيم، 81 سنة، مصاب باشتباه ما بعد ارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، حلوة محمد عبدالرازق، 43 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سحر عبدالرحيم فرج، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، محمد عبدالرحيم فرج، 12 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد جابر 37 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج".

مطروح انقلاب سيارة مستشفى مطروح العام النيابة العامة الامن الإسعاف

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