تفاصيل وشروط التقديم على وظائف هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، توافر فرص عمل ووظائف خالية بالقاهرة، وذلك للعمل داخل الجهات التابعة للمنظمة الأممية في مصر.

تفاصيل الوظائف المطلوبة بهيئة الأمم المتحدة

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الوظائف المطلوبة جاءات كالتالي:

- وظيفة أخصائي السياسات الإقليمية- إنهاء العنف ضد المرأة.

- مطلوب درجة الماجستير أو ما يعادلها في دراسات النوع الاجتماعي، أو الصحة العامة، أو حقوق الإنسان، أو العلاقات الدولية، أو غيرها من مجالات العلوم الاجتماعية.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلًا من الشهادة الجامعية المتقدمة.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجيًا في تصميم وإدارة البرامج بشكل مثالي مع بعض الخبرة في البلدان النامية.

- ومن شروط الوظائف المطلوبة خبرة في البرامج وتحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

- الخبرة في العمل مع الأمم المتحدة.

- كما تشترط الوظائف المطلوبة الخبرة في العمل في الدول العربية.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية، معرفة اللغتين العربية والفرنسية.

وظيفة مساعد المشتريات

- يشترط إكمال التعليم الثانوي.

- التدريب المتخصص في مجال المشتريات، أو درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في إدارة الأعمال أو المجال ذي الصلة.

- شهادة المشتريات من مزود معترف به دوليًا مثل CIPS (المستوى 3).

- مطلوب الاستعداد للحصول على شهادات المشتريات الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

- ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجيًا في مجال المشتريات أو الإدارة أو ما يتصل بذلك على المستوى الوطني أو الدولي.

- خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وحزم البرامج المكتبية (MS Word وExcel وما إلى ذلك).

- الخبرة في التعامل مع أنظمة الإدارة المستندة إلى الويب، مثل Quantum ERP أو Oracle أو ما شابه ذلك.

- الخبرة مع منظمات الأمم المتحدة أو الهيئات أو المؤسسات الدولية.

- مطلوب إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية، والفرنسية.

وظيفة منسق المشروع الوطني

- مطلوب شهادة جامعية من المستوى الأول في الاقتصاد أو إدارة المالية العامة أو الحماية الاجتماعية أو دراسات التنمية أو العلوم الاجتماعية ذات الصلة.

- مطلوب 5 سنوات من الخبرة في مجال إدارة المشاريع والتنسيق وإعداد التقارير.

- مطلوب إظهار الخبرة في إعداد التقارير وتوصيل النتائج وتطوير تخطيط البرامج والمشاريع.

- مطلوب المعرفة السليمة في تمكين المرأة الاقتصادية بين الجنسين.

- يشترط الخبرة في العمل مع الجهات الحكومية.

- يشترط الخبرة في العمل مع كيانات الأمم المتحدة.

-إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.