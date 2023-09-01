الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو" يشعل مهرجان العلمين الجديدة بـ"3 دقات" ويصف المدينة الساحلية بالعالمية

أبو
أبو

قدم النجم “أبو”، قبل قليل، واحدة من أهم أغنياته التي تسببت في شهرته وهي “3 دقات”، ضمن أغاني حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الضخم الذي  يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

حفل ابو بالعلمين الجديدة

وقدم "أبو" الأغنية بأداء رشيق وتوقف ليصف مدينة العلمين الجديدة بالمدينة العالمية الساحرة، معبرا عن سعادته للمشاركة في مهرجان العلمي الجديدة من خلال حفل اليوم.

 

وتقول كلمات أغنية 3 دقات:

وقت غروب الشمس واقف ع البحر بعيد

عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد

فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر

خارجة من الماية وطلتها اقوى من السحر

لما شوفتها قلبي دق تلات دقات

والطبلة دخلت لعبت جوة دماغي حاجات

لما الرق دخل قلبي رق وحنيت

طب هعمل ايه رحت انا غنيت

أمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال

عودك ده فيه يتقال موال

وياعيني ياه يا سيدي على الايام

لما تهادي قلوبنا غرام فجاة يهون كل اللي فات

بدأ النجم “أبو”، حفله الجديد بمهرجان العلمين الجديدة، على مسرح العلمين أرينا، والذي  يشاركه عدد كبير من النجوم في حفل الليلة.

وحرص "أبو" على الحديث للجمهور بمجرد صعوده لخشبة المسرح قائلا: “مبسوط جدا أني معاكم وأتمنى كمان أنكم كلكم تكونوا مبسوطين”.

النجم أبو 3 دقات حفل ابو بالعلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين

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