الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الليلة هنعمل هوليلة".. أبو يشعل حفله بالعلمين الجديدة ويرقص مع الجمهور

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

واصل النجم أبو إشعال حفله بمهرجان العلمين الجديدة من خلال تقديم عدد من أغانيه المميزة، حيث قدم أغنية “هوليلا” ضمن حفله بمهرجان العلمين الجديدة المقام حاليا بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

حفل أبو بمهرجان العلمين الجديدة

وتفاعل الجمهور مع أغاني أبو، حيث تراقص الجمهور على أغانيه وشاركهم أبو الغناء بشكل مختلف، مما أشعل ساحة العلمين أرينا التي تحتضن حفل الليلة، حيث تتواجد مجموعة من النجوم مساء اليوم في حفل غنائي ضخم.

وتقول كلمات أغنية هوليلا

طلي يا حبيبتي بجمالك

واتمخترى ليا بفستانك

طلي يا حبيبتي ويا جمالك

قلبي انا من الفرحة غنالك

نورتي حياتي يا حياتي

وحياتك لاسعد اوقاتك

 

والليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وبدأ النجم أبو قبل قليل حفله الجديد بـ مهرجان العلمين الجديدة على مسرح العلمين أرينا والذي  يشاركه عدد كبير من النجوم في حفل الليلة.

وبدأ أبو حفله اليوم بأغنيته الشهيرة “عيش يا قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر الحفل.

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