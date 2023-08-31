الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنتهى من برنامج "الفنيين الجدد"

أنهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عبر إدارة الكابلات تنفيذ الأسبوع الأول من برنامج " الفنيين الجدد" والذ بدأ من يوم السبت 26-8-2023 وحتى اليوم الخميس.

ووفق بيان صادر عن الشركة فقد تم استكمال برنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، حيث شهد قطاع المنتزه تنفيذ برنامج (اللائحة التجارية) وألقى المحاضرة المحاسبة نسرين عبد السلام رئيس قطاع الشئون التجارية المركزي، كما شهد قطاع غرب تم تنفيذ برنامج (إدارة الأزمات) وألقى المحاضرة محمد الورشاني مدير إدارة عام أمن شرق.

وأنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المرحلة الأولي من تطوير القري والنجوع الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث أعدت الشركة الدراسات والرسومات والتصميمات الفنية الخاصة بعمليات تطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع الواقعة داخل المبادرة.

ووفق تقرير اطلعت عليه “الدستور” حول الموقف التنفيذي لعمليات التطوير التي تتم في 4 مراكز رئيسية تقع جميعها في مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تهدف عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقري والنجوع طبقا لأعلي الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.