حماس كبير بين لاعبي الأهلي في «تراي ماتش» أمام كولر.. وتجديد عقد متولي موسمين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية في معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وخاض الفريق «تراي ماتش» بين جميع اللاعبين، في إطار خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهدت التجربة ظهور لاعبي الأهلي بحالة جيدة، كما شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، لرغبتهم في الظهور بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

من جانبه أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، عن تجديد عقد اللاعب محمود متولي لمدة موسمين.

وقال بيبو إن النادي يقدر كل لاعبيه، الذين يسهمون في رفعة شأنه في كل المحافل.

في المقابل أكد محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته في البقاء داخل النادي.

من ناحية أخرى، تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.

وأشار أبوالعينين، إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.