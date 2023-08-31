عمرو مصطفى: قررت العودة للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار فى الغناء

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى، عن عدد من القرارات التي اتخذها مؤخرا منها العودة للتلحين مرة أخرى.

قرارات المطرب والملحن عمرو مصطفى

وكتب عمرو عبر صفحته على فيس بوك: “بسم الله الرحمن الرحيم.. نظرا لظروف الصناعة القاسية وما شهدته الفترة الاخيرة .. لا تعليق احتراما للزملاء.. قررنا الآتي: الرجوع للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار في مشروعي الغنائي وانتظروا أعمالا فنية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة وذلك احتراما لجمهوري الغالي قوي”.

وخلال الفترة الماضية اشتهر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بتعدد خلافاته مع الكثير من مشاهير الوسط الفني، منهم النجمة شيرين والملحن والمطرب رامي صبري والهضبة عمرو دياب كانوا على رأس قائمة خلافاته، حيث وجه لهم اتهامات بسرقة ألحانه.

وخلال الفترة الماضية قرر عمرو مصطفى أن ينشر مجموعة من التدوينات للفت الأنظار إليه من خلال سلسلة "هل تعلم" لرصد تاريخه الفني بأسماء الأغاني التي قام بتلحينها واسم المطربين الذين قاموا بغنائها، وترجم البعض هذا التصرف بأنه تبرير لسبب اتهام الآخرين بسرقة ألحانه وكثرة الخلافات مع المطربين.

تصريحات عمرو مصطفى

وفي تصريحات إعلامية له خلال الفترة الماضية قال عمرو مصطفى، إنه يطالب بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدًا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب، وفي حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" ، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أن أغنية "بشرة خير"، "تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس.. حققت 500 ألف دولار.. وتنازلت عن حقوقي في الأغنية" وتصدرت تصريحاته محركات البحث خلال الفترة الماضية وتصدر بها التريند حيث كانت التصريحات مثيرة للجدل بشكل كبير.