مبادرة "حياة كريمة" توعي سكان مدينة الصف من الأمراض المزمنة

اهتمت المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" بالمجال الطبي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لها، كما قامت المبادرة بتوفير القوافل الطبية لتقديم الكشف والعلاج للمرضى بالمجان، بجانب تنظيمها للندوات التوعوية التي تتحدث عن كيفية التعامل مع المرضى والأمراض المزمنة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعد معاناة استمرت معهم لسنوات.

تعلمت التعايش مع الأمراض الوراثية وأعراضها

"فاطمة حمدي" تبلغ من العمر 20 عامًا، تقطن في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، جميع أفراد أسرتها مصابون بمرض السكري الوراثي، ولم يكن لديهم معرفة كاملة بكيفية التعامل مع المرض، مما جعل المرض ينهش في أجسادهم دون رحمة، وأصبح الخوف مسيطر عليها وتنتظر مجيء المرض لها، أثناء جلوسها في منزلها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقدم لها النصائح والمعلومات الصحيحة للتعامل مع المرض من خلال ندوات تثقيفية تزيد الوعي عند المرضي.

وقالت "فاطمة" لـ"الدستور" إن غالبية أفراد عائلتها مصابون بمرض السكر، مضيفة أن الندوات التوعوية شرحت لها أن احتمالية إصابتها بالسكر مرتفعة وأوضحت لها طرق الوقاية، إلى جانب طرق التعايش مع المرض في حال أصيبت به، وذكرت أنها استفادت جدًا من الندوات، لأنها لم تكن تعرف الطريقة المثالية للتعامل مع المرض الوراثي الذي قد تصاب به مستقبلًا، لكن الأطباء الذين جرت الاستعانة بهم في ندوات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شرحوا لها أعراض المرض ومسبباته وأنواع العلاج.

وأضافت أن المبادرة وفرت العديد من القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرية لتقديم الكشف والعلاج للمرضي بالمجان، كما تقوم بمتابعة الحالة الصحية للمرضى حتى يتم شفائهم، وأوضحت أن السكان داخل القرية في الماضي لم يكن لديهم أي خدمات طبية مما ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان وزادت نسبة الوفيات بشكل كبير، تكمل بأن ذلك تغير تمامًا بفضل المبادرة الرئاسية التي وفرت الخدمات الطبية وطورت الوحدات الصحية داخل القرية والقرى النائية، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها ولسكان القرية الكثير من الخدمات التي سهلت لهم الحياة وأنقذتهم من الأمراض، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت للسكان حياة هادئة خالية من القلق والأمراض بعد سنوات طويلة من المعاناة.