الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من «حياة كريمة»: المبادرة أعادت ترميم منازلنا

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " تنفيذ الخدمات والمساعدات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث عملت على تطوير الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتجديد منظومة الصرف الصحي وإدخال الغاز الطبيعي ومياه شرب نظيفة للمنازل بعد ترميمها وتجديدها، واهتمت المبادرة بتنفيذ تلك الخدمات في وقت قصير ليستفاد منها الجميع وتنهي سنوات من المعاناة. 

 

“حياة كريمة” في قرى كفر الشيخ 

"ماجدة السيد" تقطن في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، لم تستطع النوم  بشكل مريح خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب تهالك منزلها بشكل كبير وسقوط أجزاء منه، مما جعلها تخشى من انهياره.

مبادرة “حياة كريمة” نفذت حملة لترميم المساكن الآيلة للسقوط بالقرية كما قامت بإدخال المرافق عليها لخدمة سكانها.

وقالت"ماجدة" في تصريحات لـ"الدستور"إن المبادرة الرئاسية ستجعل الفقراء ينامون دون خوف من سقوط الأسقف المتهالكة على أطفالهم، حيث  أن الرئيس السيسى وفر لجميع الفقراء سكنًا آدميًا به مرافق خدمية لتسهيل الحياة عليهم والارتقاء بهم معيشيًا واجتماعيًا، وذكرت أن المبادرة قامت بحصر المنازل المتهالكة، ومن ثم قامت بترميمها وإدخال المرافق عليها، كما قامت بإنارة ورصف الطرق أمام تلك المنازل لينعم السكان بحياة تليق بهم.

وأضافت أن المبادرة لم تكتف بترميم المنازل فقط، بل قامت بتطوير البنية التحتية و تجديد المنشئات الحيوية مثل الوحدة الصحية ومركز الشباب، وأوضحت أن جميع السكان حياتهم تبدلت بشكل ملحوظ وأصبح الجميع ينعم بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر بفضل تلك الخدمات.

المبادرة حياة كريمه الخدمات السكان ترميم المنازل

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