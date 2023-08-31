الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نظير عيّاد: مصر الأزهر قدمت نموذجًا فريدًا في التعايش ومواجهة خطاب الكراهية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور  نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمكتبه أعضاء مبادرة: "من أجل  المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية" بقيادة مؤسسيها: الراهب القمص عمانوئيل المحرقي وكيل إيبارشية رزقة دير المحرق، والدكتورة أنوار محمد عثمان مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور  محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور حسن خليل الأمين السماعد للثقافة الإسلامية، الشيخ خالد شلتح الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، الدكتور أحمد همام مدير إدارة الإعلام الديني.

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واستعرض “عياد” للوفد، ما يقدمه الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بقيادة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من جهود مستمرة لدعم الخطاب الديني المستنير ومواجهة خطاب الكراهية، سواء من خلال ما يقدمه الأزهر من إصدارات علمية تؤصل لهذا الأمر، أو من خلال ما يعقده وعاظ الأزهر وواعظاته من لقاءات ميدانية وندوات تدعم نشر التواصل الإيجابي ودعم روح التعاون بين أبناء الوطن الواحد، فضلًا عن الدور المهم لبيت العائلة المصرية تلك التجربة الفريدة التي تعكس عظمة مصرنا الحبيبة في تقديم نموذج مثالي في التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد ونبذ كل محاولات الوقيعة بينهم.

كما استمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لأعضاء مبادرة "من أجل  المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية"، بقيادة مؤسسيها: الراهب القمص عمانوئيل المحرقي وكيل إيبارشية رزقة دير المحرق، والدكتورة أنوار محمد عثمان مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وأثنى على ما يقدمونه من جهود متميزة في تحقيق المعاني الحقيقة للتعايش المشترك سواء من خلال ما تنتجه مبادرة "من أجل  المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية" من ندوات تجمع الجميع على مائدة حوارية تستهدف تحقيق صالح الوطن، أم من خلال تحركات أعضائها وتواصلهم الدائم مع المؤسسات المعنية بهذا الجانب المهم الذي يرسخ لكل معاني الارتقاء بالوطن.

مجمع البحوث الإسلامية من أجل المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية مبادرة الأزهر الشريف دعم الخطاب الديني مواجهة خطاب الكراهية

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