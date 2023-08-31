الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: مصر هى المتنفس الأول لليمنيين ودعم الرئيس السيسى ليس جديدا للعرب

الدكتور عبدالملك
الدكتور عبدالملك اليوسفي

علق المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبدالملك اليوسفي، على إصدار الرئيس السيسي قرارات بتخفيف إجراءات إقامة ودخول اليمنيين إلى مصر، قائلا: "عندما ضاقت الأحوال والأفق باليمنيين، بعدما سيطرت جماعة إرهابية مجرمة تقيد الحريات، وجد اليمنيون المتنفس في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كان الوافدين من اليمن إلى مصر قبل تلك الحرب، إما للتعليم أو العلاج أو للسياحة، ولكن الآن هناك بند ثالث في مسألة وفود اليمنيين في مصر، وهو الذهاب لأرض آمنة.

محلل سياسي يمني: مصر الخيار الأول لليمنيين للنجاة بحياتهم 

وأضاف: "أرض مصر اللي فيها شعب كريم وقيادة حكيمة، جعلت مصر الخيار الأول لليمنيين لإيجاد النجاة بحياتهم".

وتابع المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبدالملك اليوسفي: "دعم مصر لليمنيين وقفة مصرية أصيلة مع شعب في محنة"، لافتا إلى أن التسهيلات التي أوصى بها الرئيس السيسي استمرار للوقوف ودعم اليمنيين والذي بدأ قبل 11 عاما، مرددا: "هكذا تعودت الأمة العربية من قلبها النابض مصر على الدعم".

اليمن محلل سياسي الرئيس السيسي دعم الرئيس السيسي مصر واليمن

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