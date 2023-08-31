الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعليم الغربية يتابع برنامج تدريب تنمية مهارات القوى البشرية لخريجي التعليم الفني

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، البرنامج التدريبي لتنمية مهارات القوى البشرية لإكساب شباب الخريجين المهارات العملية، التي تؤهلهم للانتقال إلى سوق العمل، لمواجهة التحديات المختلفة، وذلك بمدرستي أبي عبيدة بن الجراح الثانوية التجارية، ومدرسة الشهيد خالد دبور الثانوية العسكرية، بإدارتي شرق وغرب المحلة الكبرى.

وخلال الجولة، التي تمت داخل البرنامج التدريبي، تابع وكيل الوزارة تدريب الخريجين على وصلة تغذية المبني بالعدادات، خط الغزل وخطوات برم الخيوط والزوي، ماكينة النسيج والتسدية وتشغيل الماكينات عن طريق الطلبة، كما تابع أيضا تدريب الطلبة علي تفريز وتجميع الترابيزة والكرسي، بشرق المحلة، أما في غرب المحلة فقد تابع برامج فنى سكرتير، فنى تسوق، تسويق إلكتروني، كهرباء، ملابس، تجهيز، وحاسبات.

وفي نهاية الجولة، أشاد وكيل الوزارة بالتدريب الذي يتم لإكساب الخريجين مهارات السوق العملية، والإشراف الجيد، وكفاءة المدربين، كما أشاد بالإقبال المتميز لخريجي التعليم الفني على هذه البرامج التي تكسبهم خبرات سوق العمل، وتؤهلهم لمواكبة التطور الخارجي، وذلك ضمن خطة  فعاليات حياة كريمة بمركز المحلة الكبرى، محور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي.

وعلى صعيد موازٍ، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، حظر تشغيل كل المنشآت التعليمية (ديوان المديرية، الإدارات، المدارس) أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، منبداية العام الدراسي عدا أعمال الامتحانات والتدريبات المقررةّ.

وأضاف، أنه تعمل جميع المدارس بجميع مراحلها ونوعياتها بنظام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، حتى بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على أنه اعتبارًا من الأحد 6 أغسطس وحتى نهاية شهر أغسطس 2023، يبدأ العمل أونلاين (من المنزل) مع عدم الإخلال بنظام العمل ودون تعطيل لمصالح المواطنين، ووفقًا لما يقرره رئيس العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ويستثنى من ذلك شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه التعليم الفنى تدريب الخريجين علي وصلة تغذية المبني فنى تسوق تسويق الكتروني

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