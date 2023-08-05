وكيل تعليم الغربية: إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت التعليمية

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، حظر تشغيل كل المنشآت التعليمية (ديوان المديرية، الإدارات، المدارس) أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وذلك اعتبارًا من 6 أغسطس الجاري، من بداية العام الدراسي عدا أعمال الامتحانات والتدريبات المقررةّ.

وأضاف أنه تعمل جميع المدارس بجميع مراحلها ونوعياتها بنظام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، حتى بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على أنه اعتبارًا من الأحد 6 أغسطس وحتى نهاية شهر أغسطس 2023، يبدأ العمل أونلاين (من المنزل) مع عدم الإخلال بنظام العمل ودون تعطيل لمصالح المواطنين، ووفقًا لما يقرره رئيس العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ويستثنى من ذلك شاغلي الوظائف القيادية بديوان المديرية والإدارات ومعاونيهم.

وشدد على الإغلاق التام للدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية التابعة بعد ساعات العمل الرسمية، وفي أيام العطلات، كما شدد على ضبط أجهزة التكييف (إن وجدت) على درجة 25، فضلًا عن تكليف مسؤولي الأمن والأزمات، بمتابعة تنفيذ كل التعليمات التي من شأنها ترشيد استهلاك التيار الكهربائي بجميع المنشآت التعليمية.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليماته بتعميم الأمر الإداري، ونشره وتوزيعه على جميع الإدارات التعليمية والنوعية والكنترولات ولجان الإدارة للشهادات العامة والمحلية، للعمل به فور اعتماده.