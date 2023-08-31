الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البريد المصري يشارك في تأثيث الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بـ"صالون فرعوني"

جريدة الدستور

عقد منتدى الأعمال البريدية للمدربين التنفيذين للمؤسسات البريدية الأفريقية وكذلك منتدى وزارء الاتصالات الأفارقة، الخميس، على هامش أعمال الجلسة رقم 41 لمجلس إدارة الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل.
 

وأهدى البريد المصري “صالون فرعوني - صنع في مصر” كمساهمة في تأثيث مقر الاتحاد الجديد الذي سيتم افتتاحة بمدينة أروشا تنزانيا في الثاني من سبتمبر ٢٠٢٣.

ويشارك اليوم البريد المصري في منتدى الأعمال البريدي الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ويضم الوفد إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وعمرو عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة ويفز، وأحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.  

ويشارك في المنتدى نابي موسيس، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، ومحمد عبدالله، الأمين الدائم لوزارة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزانية، وسيفوندو مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وجبيري بكاري، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات التنزاني، وماكريس مبودو، المدير العام للبريد التنزاني.

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