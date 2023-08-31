الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير سياحى لـ"إكسترا نيوز": مصر من أفضل المقاصد السياحية للعائلات

جريدة الدستور

أكد محمد فاروق، الخبير السياحي، أن مصر تتميز بالمقاصد السياحية للعائلات والأطفال أيضًا، موضحًا أن السياحة العائلية هي رقم واحد في العالم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن التاريخ الفرعوني يُدّرس في مراحل التعليم المختلفة بمدارس معظم دول العالم، وذلك يثير دهشة وإصرار الطلاب لزيارة مصر، ورؤية الآثار الفرعونية.

وأشار الخبير السياحي إلى أن جميع المحافظات المصرية تمتلك قوة ناعمة من آثار ومعابد تميزها، وموروثًا شعبيًا خاصًا بها، وهي مقصد السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن هناك أيضًا الجانب الترفيهي، وتوفير ألعاب مائية مخصصة للأطفال، بجميع المنتجعات السياحية، وورش وبرامج ترفيهية يومية، بالإضافة إلى المتاحف المصرية، التي تتوفر فيها برامج صيفية تهتم بتعليم فن الرسم والحرف اليدوية. 

السياحة السياحة العائلية المقاصد السياحية مصر التعليم

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