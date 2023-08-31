الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسين يوسف الرامي ونيقوديمس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم بذكرى القديسين يوسف الرامي ونيقوديمس، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن القديس يوسف الرامي وهو من شخصيات القيامة المجيدة الذي ائتمنه الرب يسوع على جسده المقدس لكي يقوم بتكفينه ودفنه، وليستحق أن يتمم نبوة أشعيا النبي عن دفن السيد المسيح في قبر رجل غني.

أبرز المعلومات عن الرامي ونيقوديموس

وأضاف كان يوسف من الرامة، وكان في سبط اللاويين وكان شخصًا متدينًا وعالمًا وغنيًا محبوبًا من أهل مدينته، وقد رشح بعد ذلك عضوًا في مجمع السنهدريم حتى أقاموه رئيسًا على مجمعهم. وهو تلميذ يسوع ولكن خفيه لسبب الخوف من اليهود، وذكر عنه لوقا الرسول أنه كان مشيراً ورجلاً صالحًا بارًا ينتظر ملكوت السموات.

و تابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، كان صديقه وزميله في المجلس الأعلى "نيقوديموس"، وكان كلاهما تلميذًا ليسوع في الخفاء لسبب الخوف من اليهود، وكانا يجتمعان سويًا للتدارس في تعاليم يسوع، وقد قرر الاثنان الدفاع عنه أمام المجمع أكثر من مرة. وقد تغيبا سويًا عن الجلسة الأخيرة التي عقدت في فجر يوم الصلب، وقد أثر كل منهما في الآٔخر؛ فنرى نيقوديموس غير خائف على مركزه مشتركًا مع يوسف علانية في تكفين جسد السيد المسيح، وقد تجرأ يوسف وتقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع لتكفينه، بل وقد دفنه في قبره الجديد المنحوت في الصخر في بستانه، وأكمل كل مراسم الدفن من حنوط وأطياب في الوقت الذي هرب فيه كل تلاميذ السيد المسيح.

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التكلم مع المسيح

إن موت يسوع قد صنع ليوسف ونيقوديموس بركة عظيمة، فما أن أسلم يسوع الروح على الصليب حتى تبددت المخاوف وأسرع الاثنان إلى دار الولاية يطلبان الجسد، وليقدما له الإكرام الواجب، لقد وقفا إلى جوار الرب وأعلنا اسمه، بل ناديا به بعد ذلك مبشرين. ولقد تنبأ السيد المسيح قائلاً: "وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الناس أجمعين".

وأضاف "الفرنسيسكاني" أما بالنسبة ليوسف، فبعد قيامة المسيح رآه وتكلم معه وجهًا لوجه وصار تلميذًا له، وقد نالته شدائد كثيرة من اليهود، وقد حلّ عليه الروح القدس في علية صهيون، وأرسله فيلبس الرسول مع إحدى عشر آخرين من أصدقائه إلى بريطانيا ليكرزوا هناك باسم المسيح فوصلوا إلى جنوب غرب إنجلترا عند مدينة كورنوال.

وعند وصولهم المدينة علم ملكها فأمر باستدعائهم وأرسلهم إلى شبه جزيرة، وهناك بنوا كنيسة من الأغصان المضفورة، وأخذوا يبشروا الناس عن الله. وذهب يوسف وأصدقائه يبشرون في سائر البلاد الإنجليزية.