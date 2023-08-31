الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

3 نواب جدد لمدير "قصر العينى" الفرنساوى

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين 3 نواب جدد لمدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، في إطار حرص إدارة الجامعة على ضخ دماء جديد بالمستشفى.

وشدد رئيس الجامعة على القيادات الجديدة البدء فورًا فى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتكليفهم بالعمل كفريق واحد مع مختلف الأطراف للإسراع بتنفيذ خطة تطوير الفرنساوي.

تطوير شامل لمستشفى قصر العيني

يأتى ذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري وشامل للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة.

وجاءت قرارات رئيس الجامعة بتعيين فريق عمل قوي من كبار الأساتذة بكلية طب قصر العيني تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي الذي تم تكليفه منذ أيام، وهم: الدكتور هشام صلاح محمد خضر، والدكتور فؤاد محمد سعيد فؤاد راسخ، والدكتور هشام زايد عبدالفتاح صالح.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت مستشفى قصر العيني مستشفى الفرنساوي تمويل البنوك

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