الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 6 طيارين أوكرانيين فى مهمة قتالية قرب باخموت

باخموت
باخموت

لقي 6 طيارين أوكرانيين مصرعهم أثناء أدائهم مهمة قتالية قرب مدينة باخموت الشرقية.

وقال المتحدث باسم لواء الطيران 18، يفغين راكيتا، في تصريحات إعلامية الأربعاء، إن "6 طيارين أوكرانيين قتلوا في 29 أغسطس الجاري أثناء مهمة قتالية بالقرب من باخموت"، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان".

و"لأسباب أمنية" لم يكشف راكيتا تفاصيل أكثر بشأن الحادثة، لكنه قال إن الطيارين يحملون رتبة ضابط.

والسبت الماضي، أعلن الجيش الأوكراني، مصرع 3 طيارين جراء تصادم بين مقاتلتين خلال مهمة قتالية بمنطقة جيتورمير غرب العاصمة كييف.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو. 

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مقتل 6 طيارين أوكرانيين فى مهمة قتالية قرب باخموت

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