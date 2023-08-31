الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار أمير يعقوب لـ"الشاهد": أجد صعوبة فى المشى بعد إصابتى برصاص الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن بعد إصابته برصاص جماعة  الإخوان الإرهابية أثناء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في عام 2015 بشمال سيناء، أصبح لا يستطيع الصعود على السلم، كما أنه أصبح يجد صعوبة في المشي. 

وأضاف المستشار أمير يعقوب، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أصريت المشاركة في العملية الانتخابية، وكنت أشارك عندما يأتيني توزيع في لجنة فرعية، حيث شاركت في كل الأماكن الانتخابية بعد ذلك، كما أنني شاركت في الاستفاء على الدستور، وكنت أتمنى أن يشفيني الله قبل الإعادة،؛ لأن الدائرة الخاصة بي كان بها إعادة وكنت أتمنى أخف وأعود مرة أخرى. 

وأشار إلى أن المكان الذي حدث فيه إصابات وشهداء تم إخلاءه ، ومع ذلك  فإن هناك عدد كبير جدًا من القضاة أصروا النزول في الإعادة في سيناء، معقبًا: "عندما جاء لي المسؤولين عن الانتخابات كنت أقول لهم بأنني أريد النزول، لم أكن أدرك حجم إصابتي لكني كنت أتمنى النزول، لم أكن أشعر بخوف أبدًا، الشعب المصري بشكل عام لا يخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى". 

المستشار آمير يعقوب برنامج الشاهد الإخوان ارهاب الاخوان الإعلامي محمد الباز

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