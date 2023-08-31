الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

أمير يعقوب
أمير يعقوب

كشف المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، عن تفاصيل الحادث الإرهابي الذي تعرض له أعضاء الهيئات القضائية في شمال سيناء.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"،  مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "كنت متأثر كثيراً بموقف العجز وعدم حركة الساقين خاصة أنه كانت هناك آراء طبية كبيرة بعدم وقوفي مرة أخري، وسافرت خارج مصر بعد إجراء العملية للعلاج الطبيعي، وكانت العملية الخاصة بالأعصاب غير مبشرة لأن الأعصاب الطرفية لا تتجدد ولا تتمدد بطبيعة الجسم".

وأضاف: "في يوم 5 يناير 2016 وجدت بالصدفة تحرك ساقي أثناء إجراء العلاج الطبيعي، وشعرت بحركة في قدمي بعد ثلاثة أشهر من الإصابة، ونظرت لي الممرضة والدكتور باستغراب".

وتابع: "كنت أنتظر بعد خروج الزيارة وأقف على قدمي لأني لم أكن أتقبل هذه الفكرة إطلاقاً، مصمم على الوقوف وكنت أربط شريط ضاغط وأحاول الوقوف حتى أصل لنتيجة، لأن مخي كان رافضا لفكرة العجز".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد اكسترا نيوز نائب رئيس مجلس الدولة أمير يعقوب محمد الباز

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