أمير يعقوب لـ"الشاهد": رأيت الخوف فى عيون الإرهابى قاتل الشهيد عمر حماد

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه رأى الشخص الذي أطلق النار على الشهيد عمر حماد، مضيفًا: "كان بيني وبينه متر ونصف وعيني جت في عينه".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كل اللي كان يدور في دماغي إنت بتضرب ليه أنا معييش سلاح، أنا بساعد زميلي فقط".

وتابع: "الإنسان الطبيعي والسوي لا يؤذي أي شخص من غير ما يعمله حاجة، حتى لو حيوان أو أي كائن حي، وكان هو اللي خايف رغم حمله للسلاح ولو ده إنسان طبيعي كان قتلني لكن الخوف منعه".

وواصل: “الإرهابي ضرب طلقة في الأرض ردت في رجلي وبعدها ضربني طلقات كانت تدخل في رجلي اليمين وتخرج من الشمال".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.