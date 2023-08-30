الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سارة حازم: نجيب محفوظ مصرى حتى النخاع.. والنجاح كان يسعى إليه

سارة حازم
سارة حازم

أحيّت الإعلامية سارة حازم، ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، مشيرة إلى أن النجاح كان يسعى إلى نجيب محفوظ وليس العكس.

وقالت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل نجيب محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي، متابعة: "طول الوقت كان مخلصًا إلى فن القص والحكي والرواية".

وأضافت سارة حازم، أن نجيب محفوظ ظل الأعظم لأنه طوال الوقت كان مخلصًا حتى لعمله كموظف، متابعة: "كان يدخل إلى مكتبه كل يوم في نفس التوقيت".

نجيب محفوظ سامح قاتله وأهدى له مجموعة من رواياته

ولفتت إلى أنه بعد محاولة اغتياله عافر وكتب واستمر في الكتابة، مواصلة: "مكنش عنده أي ضغينة من اللى حاول اغتياله، لكنه أهدى له مجموعة من رواياته عشان يقرأها في السجن".

وأكدت أن نجيب محفوظ كان الأعظم أيضًا، لأنه كان مصريًا حتى النخاع، فظل حتى وفاته يأكل من "عرق جبينه"، منوهة بأنه كان يحمل كل القيم المصرية الأصيلة.

ساره حازم برنامج كل الزوايا كل الزوايا نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)