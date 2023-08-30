تفاصيل معارض "أهلًا مدارس" بتخفيضات من 40 لـ50%

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظم معارض "أهلًا مدارس"، والتي تشهد تجمع أكبر عدد من الصناع لتقديم خدمة للجمهور، بسعر المصنع بعد رفع قيمة الوسيط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التجار يعرضون المنتجات بتخفيض الأسعار لتتناسب مع الأوضاع الحالية الموجودة من ارتفاع أسعار المنتجات، مؤكدًا أن التخفيضات تصل إلى 40 و50% عن المعروض في أسواق التجزئة.

الدولة تحاول إيصال منتج بسعر بسيط للمواطن

وتابع، أن الدولة تحاول إيصال منتج بسعر بسيط للمواطن، مشيرًا إلى أنه حتى لو المنتج محلي، فإن مستلزمات الإنتاج نسبة 80% منها مستورد، وبسبب ارتفاع أسعار الدولار أدت لارتفاع أسعار المنتجات.