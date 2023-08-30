الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل معارض "أهلًا مدارس" بتخفيضات من 40 لـ50%

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظم معارض "أهلًا مدارس"، والتي تشهد تجمع أكبر عدد من الصناع لتقديم خدمة للجمهور، بسعر المصنع بعد رفع قيمة الوسيط. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التجار يعرضون المنتجات بتخفيض الأسعار لتتناسب مع الأوضاع الحالية الموجودة من ارتفاع أسعار المنتجات، مؤكدًا أن التخفيضات تصل إلى 40 و50% عن المعروض في أسواق التجزئة. 

الدولة تحاول إيصال منتج بسعر بسيط للمواطن

وتابع، أن الدولة تحاول إيصال منتج بسعر بسيط للمواطن، مشيرًا إلى أنه حتى لو المنتج محلي، فإن مستلزمات الإنتاج نسبة 80% منها مستورد، وبسبب ارتفاع أسعار الدولار أدت لارتفاع أسعار المنتجات.

شعبة الادوات المكتبية تخفيضات أسواق التجزئة تخفيض الأسعار مستلزمات الإنتاج معارض أهلا مدارس

مواد متعلقة

بتخفيضات 40%.. افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمحافظة الدقهلية

قبل انطلاق "أهلًا مدارس".. 7 نصائح عند اختيار الأدوات المدرسية

تفاصيل إطلاق معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

معارض أهلًا مدارس.. حيلة أولياء الأمور للهروب من ارتفاع الأسعار

وزير التموين يعلن موعد انطلاق معرض "أهلًا مدارس"

بتخفيضات تصل لـ50%.. "الغرف التجارية" تستعد لإطلاق معارض "أهلًا مدارس"

الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

أستاذ قانون: الانضمام لـ بريكس خطوة تاريخية تدعم قوة مصر الإقليمية والدولية

كان يعول أسرته.. تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد جاره فى إمبابة

اتحاد جدة يستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترلينى لضم محمد صلاح

"المفهوم الخاطئ للجهاد وطرق مواجهته".. لقاء توعوى لخريجى الأزهر بمطروح

رئيس "صناعة الدواجن" يكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)