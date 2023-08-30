أستاذ قانون لـ"القاهرة الإخبارية": العالم يعيش موجة كبيرة من الحروب السيبرانية

قالت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات، إن العالم يعيش موجة كبيرة من الحروب السيبرانية، مؤكدة أنه كلما زاد التطور التكنولوجي زادت الهجمات الإلكترونية والسيبرانية.

وأضافت فقيه، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن المنظمات الإرهابية تلجأ إلى الواقع الافتراضي والإنترنت المظلم الذي تتم معظم الأعمال غير الشرعية من خلاله دون أي رقابة أو تشريعات.

جيهان فقيه: انتهى عصر الحروب التقليدية

وتابعت: "نحن اليوم نعيش موجة كبيرة من الحروب السيبرانية فالحروب التقليدية تبدأ في الاختفاء تدريجيًا ونعيش في حرب المعلومات والحرب الإلكترونية".

وأشارت إلى أن المنظمات الإرهابية تستغل الحروب المعلوماتية في تجنيد عناصرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك المنظمات تستهدف تجنيد الأطفال لاستخدامهم في تنفيذ العمليات الإرهابية، موضحة أن التشريعات والقوانين ما زالت غير قادرة على مواجهة تلك الحروب والهجمات الإلكترونية.