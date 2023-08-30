الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راتب 3 أشهر.. أزمة تضرب الزمالك بسبب راتب الجهاز المعاون لأوسوريو

الزمالك
الزمالك

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الجهاز المعاون المصري في الفريق الأول لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر حتى الآن.

وتابع المصدر: "الجهاز المعاون لم يتقاضى راتب شهر يونيو ويوليو وشهر أغسطس سيكون الثالث".

وأضاف: "تم وعد أعضاء الجهاز المعاون بحصولهم على راتب شهر واحد فقط من الـ3 أشهر".

وواصل :"الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك حصل على راتب 3 شهور كاملين".

فترة إعداد الزمالك

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في  معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

 وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكليه الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 16 سبتمبر المقبل، موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

وأضاف مدير الكرة أن بعثة الفريق الأبيض ستسافر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

بالزمالك خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك يونيو

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