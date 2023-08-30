الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: الأزمة الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدًا غريبًَا بعد استهداف مطار "بسكوف"

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، إن هناك تطورًا وتصعيدًا غريبًَا في الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصةً بعد استهداف مطار "بسكوف" وهو في الواقع بعيد جدًا عن الحدود الأوكرانية.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك شكوكًا بأن الاستهداف جاء من أراضي أخرى غير الأوكرانية، موضحًا أن وزارة الدفاع الروسية لم توضح حتى الآن تفسيرًا عن وصول الطائرات المسيرة والتي كان عددها كبيرًا. 

وأشار الباحث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت أوكرانيا كثيرًا بعدم استهداف العمق الروسي، موضحًا أن الاستهداف جرى داخل مطار مدني، وأسفر عن حريق 3 طائرات، ويوجد بجواره مطار عسكري. 

الباحث السياسي الأزمة الروسية الأوكرانية الطائرات المسيرة روسيا ​أوكرانيا

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