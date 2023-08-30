الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى لـ "الشاهد": الإرهاب لن يستطيع هزيمة الفن والفكر والثقافة

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والأديب محمد سلماوي، إن الفن والثقافة والفكر مثل العشب الأخضر الذي كلما تم قصة عاود في النمو من جديد. 

وأضاف محمد سلماوي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الفكر والثقافة والفن ليس مجرد جيش ينهزم فيمحى من الوجود أو يُباد تمامًا، مؤكدا أنه لا يمكن محو الفكر أو هزيمته ولا يمكن القضاء على الفن أو الموسيقى أو المسرح أو الأدب، طوال ما يوجد إنسان له روح ووجدان فإنه يعود مرة أخرى وينمو.

وأوضح أن الأستاذ نجيب محفوظ، أصر بعد واقعة محاولة اغتياله ألا يغير أسلوب حياته، لكنه قال: “حرام عليكم أنا عشت طول عمري وسط الناس، فكيف تطلبون مني عدم الخروج من المنزل وعدم رؤية أحد”، كما أن الدكتور يحيى الرخاوي وهو صديق نجيب محفوظ، وكان عالم نفسي كبير، نصح بضرورة ألا يحدث هذا، وأنه يجب على الأستاذ نجيب محفوظ أن يمارس حياته بشكل عادي، لكنه غير ذلك سيحدث له نوع من النقوص وينغلق على ذاته.

وتابع: "نفس الشيء حدث معي، ففي مقابل التهديد والحراسة، فقد كان يوجد حولي إقبال جماهيري، والذي كنت أعتبره نوع من التأييد لأفكاري، وباعتباري كاتب مسرحي فإن أعلى تكريم من الممكن الحصول عليه ويكون له بالغ التأثير هو النجاح الجماهيري، وهو الذي بدوره صنع نوع من الدعم النفسي الكبير في مواجهة الخطر الذي كان يأتي من التهديدات".

محمد سلماوى برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز الإخوان نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

قناة الناس.. محمد مهنا يحذر من آفة منتشرة في المجتمعات (فيديو)

سلماوى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مسرحية "الجنزير" ومحاربتها للفكر الإرهابى

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى المحافظات

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

"الدفاع الروسية": خسائر كييف بلغت أكثر من 400 عسكرى خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟