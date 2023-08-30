محمد سلماوى لـ "الشاهد": الإرهاب لن يستطيع هزيمة الفن والفكر والثقافة

قال الكاتب والأديب محمد سلماوي، إن الفن والثقافة والفكر مثل العشب الأخضر الذي كلما تم قصة عاود في النمو من جديد.

وأضاف محمد سلماوي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الفكر والثقافة والفن ليس مجرد جيش ينهزم فيمحى من الوجود أو يُباد تمامًا، مؤكدا أنه لا يمكن محو الفكر أو هزيمته ولا يمكن القضاء على الفن أو الموسيقى أو المسرح أو الأدب، طوال ما يوجد إنسان له روح ووجدان فإنه يعود مرة أخرى وينمو.

وأوضح أن الأستاذ نجيب محفوظ، أصر بعد واقعة محاولة اغتياله ألا يغير أسلوب حياته، لكنه قال: “حرام عليكم أنا عشت طول عمري وسط الناس، فكيف تطلبون مني عدم الخروج من المنزل وعدم رؤية أحد”، كما أن الدكتور يحيى الرخاوي وهو صديق نجيب محفوظ، وكان عالم نفسي كبير، نصح بضرورة ألا يحدث هذا، وأنه يجب على الأستاذ نجيب محفوظ أن يمارس حياته بشكل عادي، لكنه غير ذلك سيحدث له نوع من النقوص وينغلق على ذاته.

وتابع: "نفس الشيء حدث معي، ففي مقابل التهديد والحراسة، فقد كان يوجد حولي إقبال جماهيري، والذي كنت أعتبره نوع من التأييد لأفكاري، وباعتباري كاتب مسرحي فإن أعلى تكريم من الممكن الحصول عليه ويكون له بالغ التأثير هو النجاح الجماهيري، وهو الذي بدوره صنع نوع من الدعم النفسي الكبير في مواجهة الخطر الذي كان يأتي من التهديدات".