بأغنية «أنا بتقطع من جوايا».. مصطفى حجاج يشعل أجواء مهرجان القلعة

أشعل المطرب الشعبي مصطفى حجاج، أجواء حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتفاعل الجمهور مع نغمات أغنيتي “انا بتقطع من جوايا” و"خطوة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور والتصفيق والرقص على نغمات الأغنية.

ويقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها “أنا موجود ، وحشوني ، نصيبي وقسمتي ، زحمة حياتي ، بره من حياتي ، حب مين ، خطوة ، مبحنلهاش ، يا بتاع النعناع ، 100 وش ، انا ابن مصر ، الوجع والسنين”.

وتستمر فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم.

وتقام الفعاليات خلال الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفل متنوع منها 31 حفل على مسرح المحكى.

يًشارك في الفعاليات كل من “فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي”.

كما يُشارك فيها كل من “نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية”.