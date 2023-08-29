الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يؤثر الصراع الصيني الأمريكي على حجم التبادل التجاري بينهما؟

امريكا والصين
امريكا والصين

سلطت شبكة “سي ان ان” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على الصراع الصيني الامريكي، متسائلة عن تأثير الصراع على العلاقات التجارية بين البلدين ومدى تأثير ذلك على المستوى العالمي. 

جاء ذلك بعدما أكدت وزيرة التجارة الصينية ريموندو، إن الولايات المتحدة لا تحاول كبح جماح الاقتصاد الصيني. 

واضاف التقرير أن زيارة وزير التجارة إلى الصين، وهي الرابعة التي يقوم بها مسؤول من بايدن خلال ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة، وتتزامن زيارتها أيضًا مع تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات النمو في الصين مع تراجع الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتفاقم أزمة العقارات وانتشار المخاوف بشأن صحتها المالية العامة.

وصرحت وزيرة التجارة جينا رايموندو، لكبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين يوم الثلاثاء في بكين، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الصيني أو كبحه.

وقالت “رايموندو” لمجموعة من المسؤولين، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، خلال ولايتها الثانية: "إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من أكثر العلاقات أهمية على المستوى العالمي، وإدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول أمر بالغ الأهمية لكل من بلدينا وفي الواقع للعالم أجمع، يوم الاجتماعات في البلاد.

وأضافت: "على الرغم من أننا لن نتنازل أبدًا عن حماية أمننا القومي، إلا أنني أريد أن أوضح أننا لا نسعى إلى الانفصال أو إعاقة الاقتصاد الصيني، وبعد ساعات، عندما التقت برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، أكدت ريموندو على هذه النقطة.

لايوجد سعي للانفصال

 

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وقالت وزيرة التجارة الأمريكية: "طلب مني الرئيس بايدن الحضور إلى هنا لنقل رسالة مفادها أننا لا نسعى للانفصال، مضيفة "نسعى للحفاظ على علاقتنا التجارية مع الصين بقيمة 700 مليار دولار".

 

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الصراع الصيني الأمريكي العلاقات التجارية بين البلدين المستوى العالمي الولايات المتحدة كبح جماح الاقتصاد الصيني

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